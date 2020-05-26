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За сутки от коронавируса в Украине выздоровело больше людей, чем заболело

За сутки от коронавируса в Украине выздоровело больше людей, чем заболело

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 339 человек, что на 80 больше, чем сутками ранее. При этом выздоровел 341 человек.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 26 мая, в Украине зафиксировано более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки этой инфекцией заразились еще 339 человек (на 80 больше, чем накануне). Об этом говорится на аналитической панели относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Отметим, что за минувшие сутки количество выздоровевших (341 человек) превысило количество заболевших. Всего за все время пандемии в Украине выздоровели 7575 человек и 644 — умерли (за минувшие сутки 21 человек).

В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении — 14 848 пациентов.

В целом ситуация по Украине выглядит так:

— Винницкая обл. — 910 (482 выздоровели)

— Волынская обл. — 805 (194 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 895 (199 выздоровели)

— Донецкая обл. — 155 (73 выздоровели)

— Житомирская обл. — 647 (312 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 1092 (311 выздоровели)

— Запорожская обл. — 416 (229 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1306 (673 выздоровели)

— м. Киев — 2710 (393 выздоровели)

— Киевская обл. — 1458 (309 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 482 (366 выздоровели)

— Луганская обл. — 44 (34 выздоровели)

— Львовская обл. — 1405 (295 выздоровели)

— Николаевская обл. — 281 (131 выздоровели)

— Одесская обл. — 842 (138 выздоровели)

— Полтавская обл. — 267 (240 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1475 (649 выздоровели)

— Сумская обл. — 166 (123 выздоровели)

— Тернопольская обл. — 1124 (799 выздоровели)

— Харьковская обл. — 930 (210 выздоровели)

— Херсонская обл. — 177 (149 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 370 (117 выздоровели)

— Черкасская обл. — 392 (286 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 3101 (816 выздоровели)

— Черниговская обл. — 134 (47 выздоровели).

В тему: По состоянию на 19-00 25 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5439559, смертей ‒ 345589, а выздоровлений ‒ 2185696. В Украине же было выявлено 21245 инфицированных, зарегистрировано 623 смерти и 7234 случая выздоровления.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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