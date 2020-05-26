Курс гривны начал резко падать: данные на 26 мая 2020

Главное: Курс украинской гривны резко упал. Котировки публикует Национальный банк.

Детали: Во вторник, 26 мая, курс гривны резко упал. Котировки валют публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор повысил цену доллара на двенадцать копеек – до 26,87 гривен.

Еще больше, сразу на шестнадцать копеек, подорожал евро – до 29,31 гривны.

Отметим, что в последние недели гривна стабильно дорожала.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

23 апреля 2020 года Украине понизили «долгосрочный рейтинг дефолта».