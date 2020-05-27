27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 27 мая — 148-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 14 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 27 мая будет в 04:57:11, заход в 20:55:58. Продолжительность сегодняшнего дня составит 15 часов и 58 минуты (+2:11 минут).

27 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 4.02. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 17.2 %. Заход Луны будет в 00:37:48.

Какой церковный православный праздник отмечается 27 мая

Сегодня, 27 мая, православные чтят:

— память мученика Исидора Хиосского (251 г.);

— память блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474 г.);

— память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (XII в.);

— память мученика Максима Азийского (ок. 250 г.);

— память преподобного Серапиона Синдонита (V в.);

— память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 г.);

— память священномученика Петра Рождествина, пресвитера (1939 г.);

— празднование в честь икон Божией Матери: Теребенской (Теребинской) (1654 г.) и Ярославской Печерской (1823 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 27 мая

На международном уровне 27 мая 2020 года празднуют Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании. По данным специалистов, примерно 2,3 млн. человек по всему миру имеют диагноз — рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжёлых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности. Среди симптомов рассеянного склероза: нарушение зрения, слабость мышц, проблемы с координацией или памятью, хроническая усталость.

Евреи 27 мая отмечают Лаг-Баомер, в Нигерии — День детей, в России — День Санкт-Петербурга, а в Греции — День Ивана Русского.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 27 мая:

— День целлофановой ленты. Она была изобретена в 1930-х годах;

— День защиты от Солнца или День солнцезащитных очков, экраны которых защищают кожу и глаза от повреждения ультрафиолетовыми лучами, образуя защитный барьер.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 27 мая

В Украине 27 мая никаких особых праздников не отмечают.

27 мая в Украине родились такие известные люди:

— писатель Роман Иванычук (1929 г.);

— актриса Александра Грецик (1892 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 27 мая

27 мая 1647 года в штате Массачусетс повешена первая ведьма — Ача Янг (Alse Young).

27 мая 1657 года Священная Римская империя дала обязательство помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

27 мая 1753 года было завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

27 мая 1794 года императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее, утвердив первый генеральный план города Одессы.

27 мая 1821 года была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

27 мая 1895 года английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

27 мая 1900 года на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

27 мая 1921 года Афганистан стал независимым государством.

27 мая 1922 года Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.

27 мая 1931 года первый в мире полёт человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.

27 Мая 1960 года в Турции был совершён военный переворот

27 Мая 1964 года — начало гражданской войны в Колумбии.

27 мая 1977 года был утверждён Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада СССР в 1991.

27 мая 1994 года писатель Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.

27 мая 2000 года в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг. Обвинили его в незаконных публикациях и тайном проповедовании католицизма.

27 мая 2000 года израильский шекель и мексиканский песо вошли в список свободно конвертируемых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.

Народные приметы, традиции и праздники 27 мая

27 мая в народе отмечается Сидор Бокогрей.

Бокогреем этот день прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры. Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки. Раннее массовое возвращение ласточек сулило счастливый год и было свидетельством окончательного прихода тепла.

Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именинники 27 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Александр,

— Иван,

— Исидор,

— Леонтий,

— Макар,

— Максим,

— Марк,

— Никита,

— Тихон,

— Яков.