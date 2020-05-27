Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 27 мая — 148-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 14 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 27 мая будет в 04:57:11, заход в 20:55:58. Продолжительность сегодняшнего дня составит 15 часов и 58 минуты (+2:11 минут).

27 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 4.02. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 17.2 %. Заход Луны будет в 00:37:48.

Какой церковный православный праздник отмечается 27 мая

Сегодня, 27 мая, православные чтят:

— память мученика Исидора Хиосского (251 г.);

— память блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474 г.);

— память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (XII в.);

— память мученика Максима Азийского (ок. 250 г.);

— память преподобного Серапиона Синдонита (V в.);

— память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 г.);

— память священномученика Петра Рождествина, пресвитера (1939 г.);

— празднование в честь икон Божией Матери: Теребенской (Теребинской) (1654 г.) и Ярославской Печерской (1823 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 27 мая

На международном уровне 27 мая 2020 года празднуют Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании. По данным специалистов, примерно 2,3 млн. человек по всему миру имеют диагноз — рассеянный склероз. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжёлых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности. Среди симптомов рассеянного склероза: нарушение зрения, слабость мышц, проблемы с координацией или памятью, хроническая усталость.

Евреи 27 мая отмечают Лаг-Баомер, в Нигерии — День детей, в России — День Санкт-Петербурга, а в Греции — День Ивана Русского.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 27 мая:

— День целлофановой ленты. Она была изобретена в 1930-х годах;

— День защиты от Солнца или День солнцезащитных очков, экраны которых защищают кожу и глаза от повреждения ультрафиолетовыми лучами, образуя защитный барьер.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 27 мая

В Украине 27 мая никаких особых праздников не отмечают.

27 мая в Украине родились такие известные люди:

— писатель Роман Иванычук (1929 г.);

— актриса Александра Грецик (1892 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 27 мая

27 мая 1647 года в штате Массачусетс повешена первая ведьма — Ача Янг (Alse Young).

27 мая 1657 года Священная Римская империя дала обязательство помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

27 мая 1753 года было завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

27 мая 1794 года императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее, утвердив первый генеральный план города Одессы.

27 мая 1821 года была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

27 мая 1895 года английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

27 мая 1900 года на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

27 мая 1921 года Афганистан стал независимым государством.

27 мая 1922 года Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.

27 мая 1931 года первый в мире полёт человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.

27 Мая 1960 года в Турции был совершён военный переворот

27 Мая 1964 года — начало гражданской войны в Колумбии.

27 мая 1977 года был утверждён Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада СССР в 1991.

27 мая 1994 года писатель Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.

27 мая 2000 года в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг. Обвинили его в незаконных публикациях и тайном проповедовании католицизма.

27 мая 2000 года израильский шекель и мексиканский песо вошли в список свободно конвертируемых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.

Народные приметы, традиции и праздники 27 мая

27 мая в народе отмечается Сидор Бокогрей.

Бокогреем этот день прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры. Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки. Раннее массовое возвращение ласточек сулило счастливый год и было свидетельством окончательного прихода тепла.

Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именинники 27 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Александр,

— Иван,

— Исидор,

— Леонтий,

— Макар,

— Максим,

— Марк,

— Никита,

— Тихон,

— Яков.

Тэги: праздник, история, календарь

Комментарии

Статьи

25.05.20 09:36

Путин и коронавирус: транзит власти разбился о стену эпидемии

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.05.20 08:39

«Динамо» и «Шахтер»: разное начало после карантина

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Смертность +45%. Почему ВОЗ критикует американское лекарство от коронавируса, которым лечат украинцев
26.05.20 16:47

Смертность +45%. Почему ВОЗ критикует американское лекарство от коронавируса, которым лечат украинцев

Автор: Виктория Венк, Страна.ua

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
27.05.20 03:56
245
Последние новости
27.05.20 03:56

27 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
26.05.20 22:07

Ученые раскрыли тайну астероида, убившего всех динозавров на Земле
26.05.20 21:32

30 мая оживет профессиональный бокс
26.05.20 21:11

В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
26.05.20 20:21

Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»
26.05.20 20:09

Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров
26.05.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 мая 2020
Фото и Видео
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»
Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»
Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров
Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который дает жизнь
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который дает жизнь
Епископ УПЦ рассказал, что поможет построить сильное украинское государство
Епископ УПЦ рассказал, что поможет построить сильное украинское государство
Новое российское постапокалиптическое кино покоряет японских зрителей
Новое российское постапокалиптическое кино покоряет японских зрителей
Доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным церквям Киева
Доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным церквям Киева
В самом центре Киева за считанные минуты сгорел автомобиль
В самом центре Киева за считанные минуты сгорел автомобиль
За проезд заплатил? Нардеп Тищенко решил проехаться в метро
За проезд заплатил? Нардеп Тищенко решил проехаться в метро
Игуменья Серафима объяснила, почему суррогатное материнство является грехом
Игуменья Серафима объяснила, почему суррогатное материнство является грехом
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.