Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 25 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 25 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 439 559, смертей ‒ 345 589, а выздоровлений ‒ 2 185 696. В Украине же выявлено 21 245 инфицированных, зарегистрировано 623 смерти и 7 234 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 646 495 (смертей ‒ 97 794), Бразилии ‒ 363 211 (22 666), России ‒ 353 427 (3 633), Великобритании ‒ 260 916 (36 875), Испании ‒ 235 772 (28 752), Италии ‒ 229 858 (32 785), Франции ‒ 182 709 (28 370), Германии ‒ 180 420 (8 300), Турции ‒ 156 827 (4 340), Индии ‒ 141 228 (4 057), Иране ‒ 137 724 (7 451), Перу ‒ 119 959 (3 456), Канаде ‒ 86 106 (6 534), Китае ‒ 84 095 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 74 795 (399), Чили ‒ 69 102 (718), Мексике ‒ 68 620 (7 394), Бельгии ‒ 57 342 (9 312), Пакистане ‒ 56 349 (1 167) и Нидерландах ‒ 45 646 (5 849).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 мая 2020 года мы писали, что коронавирус «поразил» очередного депутата Верховной Рады.

23 мая 2020 года также сообщалось, что Илон Маск назвал американскую статистику по коронавирусу «липовой».