Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах

Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах

Главное: Православные на велосипедах проедут 420 км. Поездка «Почаевская стрела» состоится 6-7 июня.

Детали: Настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук и двое верующих — Александр Баккалинский и Дмитрий Бочаров отправятся из Почаевской в Киево-Печерскую лавру на велосипедах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на feodor.kiev.ua, за 24 часа велосипедисты проедут 420 км.

Паломники отправятся в путешествие «Почаевская стрела» из Почаевской лавры утром 6 июня, а утром 7 июня, в день праздника Пятидесятницы, прибудут в Киево-Печерскую лавру. Таким образом, они символически объединят эти святые места Украины.

«Поездка из Почаева в Киев будет большим испытанием для паломников, они должны проявить духовную стойкость, поддерживать друг друга и двигаться на велосипедах все как один.

Для отца Петра эта поездка будет очередным шагом в подготовке к спортивному достижению. Он готовится принять участие в триатлоне Ironman, „Железный человек“. Это событие, сочетающее заплыв на 3,86 км, поездку на велосипеде на 180 км и марафонскую пробежку в 42 км. Отец Петр мечтает получить титул „железного батюшки“ и доказать устойчивость, которую дарит людям православная духовность. Священник родом из Почаева, поэтому в своем труде просит заступничества у святого Иова Почаевского, который в миру носил имя Ивана Железо», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с 29 сентября по 5 октября должно состояться велопутешествие в Святогорск. Подробнее читайте на сайте храма.

В тему: 21 мая 2020 года верующие УПЦ рассказали о жизни общины, спустя год после захвата храма.

Тэги: общество, православие, велосипед, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

25.05.20 09:36

Путин и коронавирус: транзит власти разбился о стену эпидемии

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.05.20 08:39

«Динамо» и «Шахтер»: разное начало после карантина

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коронавирус вызвал наркотический бум в США
25.05.20 18:31

Коронавирус вызвал наркотический бум в США

Автор: Уилл Якович, Forbes

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 25 мая 2020 года

Главные новости за 25 мая 2020 года
25.05.20 19:00
145
Последние новости
25.05.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 25 мая 2020
25.05.20 19:00

Главные новости за 25 мая 2020 года
25.05.20 18:09

Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
25.05.20 17:48

Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах
25.05.20 16:50

iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей
25.05.20 16:29

«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку
25.05.20 15:43

В Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса
Фото и Видео
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
Фото с открытия первого киевского автокинотеатра
iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей
iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей
«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку
«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку
В Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса
В Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса
Американский священник во время крещения «расстреливает» детей из водяного пистолета
Американский священник во время крещения «расстреливает» детей из водяного пистолета
Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире
Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире
Стало известно, какие объекты заработают в Киеве с 1 июня
Стало известно, какие объекты заработают в Киеве с 1 июня
Вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой
Вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой
Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших – ребенок
Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших – ребенок
Медсестра инфекционки в прозрачном костюме и эротичном бикини взорвала соцсети
Медсестра инфекционки в прозрачном костюме и эротичном бикини взорвала соцсети
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека
23.05.20 19:27

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.