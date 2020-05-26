26 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 26 мая — 147-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 13 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 26 мая будет в 04:58:09, заход в 20:54:45. Продолжительность сегодняшнего дня составит 15 часов и 56 минуты (+2:14 минут).

26 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 2.99. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 9.8 %. Восход Луны будет в 07:37:41.

Какой церковный православный праздник отмечается 26 мая

Сегодня, 26 мая, православные чтят:

— память мученицу Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного (ок. 177 г.);

Мученица Гликерия Гераклейская

— память праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 г.);

— память перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688 г.);

— память мученика Александра Римского (284 — 305 г.);

— память святителя Павсикакия, епископа Синадского (606 г.);

— память святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами (IX в.);

— память преподобного Евфимия Иверского (1028 г.) читит Грузинская православная церковь);

— память священномучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надеждина, пресвитеров, преподобномученика Макария (Телегина), иеромонаха, и мученика Сергия Тихомирова (1922 г.);

— память мучеников Черкасских (XX в.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 26 мая

26 мая на Алтае отмечают День снежного барса.

В Грузии 26 мая празднуют День независимости, в Дании — День рождения Кронпринца Фредерика, а в Польше — День матери.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 26 мая:

— Всемирный день Линди-хоп — это афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-х — 1930-х годах;

— Фестиваль игр во Франции (fęte du Jeu). Фестиваль призван продвигать кооперативные и ненасильственные игры.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 26 мая

В Украине 26 мая никаких особых праздников не отмечают.

26 мая в Украине родились такие известные люди:

— писательница, медик и этнограф Ольга Косач-Кривинюк (1877 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 26 мая

26 мая 1232 года Папа Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдёт в историю под названием Испанская инквизиция.

26 мая 1521 года император Карл V подписал Вормсский эдикт, предписывавший арест религиозного реформатора Мартина Лютера.

26 мая 1648 года Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.

26 мая 1868 состоялась последняя публичная казнь в Англии.

26 мая 1905 года в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов.

26 мая 1908 в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

26 мая 1913 в Петербурге состоялся первый в истории полёт многомоторного самолёта «Русский витязь», созданного инженером Игорем Сикорским.

«Русский витязь» - самолет Игоря Сикорского

26 мая 1928 года на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

26 мая 1938 года в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген».

26 мая 1947 в СССР на три года была отменена смертная казнь.

26 мая 1991 года произошла катастрофа Boeing 767 в Данчанге (Таиланд). Погибли 223 человека. Это была первая и крупнейшая катастрофа Boeing 767.

26 мая 1995 года состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.

26 мая 2001 года в Мадриде (Испания) открылся Всемирный съезд масонов. В нем участвовало около 500 человек из 80 стран мира. На съезде его участники потребовали реабилитации своих собратьев, 12 тысяч из которых были казнены и 40 тысяч осуждены во времена правления генерала Франко.

Пол Мэнселл и Барри Мэнселл - представители масонской Великой Ложи Испании

26 мая 2014 года начались бои в Донецком аэропорту.

Народные приметы, традиции и праздники 26 мая

26 мая в народе отмечается Лукерья Комарница.

Считается, что на Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек».

Считалось, что если с 26 мая до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

Если в этот день ласточки летают низко, то считалось, что в скором следует ожидать дождя.

Также в это время производился первый сев гречи.

Именинники 26 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Александр,

— Георгий,

— Лукерья,

— Ефим,

— Ирина,

— Макар,

— Марианна,

— Никифор.