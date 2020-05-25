Главные новости за 25 мая 2020 года

- В Киеве предприимчивые мошенники продавали некое чудо-средство, которое якобы защищает организм человека от коронавируса. При обыске было изъято более миллиона долларов наличными.

- В одном из общежитий в Переяславе зафиксирована вспышка коронавируса. Всего в здании проживает 165 человек.

- Американский священник превратил обряд крещения в шоу, пытаясь «защититься» от коронавируса.

- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие объекты возобновят работу в столице с 1 июня. Также он назвал сроки возобновления детского досуга в Киеве.

- Названы цены и характеристики всех моделей iPhone 12. Новинка должна появиться осенью.

- Немецкий кардиолог Ульф Ландмессер назвал главные признаки инфаркта. Также профессор посоветовал принимать аспирин.