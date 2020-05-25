Налоговая Донетчины предоставила с начала года почти 65 тысяч административных услуг

С начала 2020 года органами налоговой службы Донецкой области предоставлено 65 тысяч административных услуг представителям бизнеса и гражданам. Как сообщает «ОстроВ», об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, в апреле поступило более 4,4 тыс. обращений о предоставлении административных услуг, из них почти 45% — в электронной форме средствами электронной связи.

Значительный рост процента электронных обращений по сравнению с соответствующими показателями предыдущих месяцев свидетельствует о том, что субъекты обращений придерживались советов ГУ ГНС по уменьшению посещений центров обслуживания плательщиков (далее — ЦОП) в условиях карантина. За прошедший месяц налоговой службой Донецкой области предоставлено почти 4,0 тыс. административных услуг.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, наиболее популярной по количеству обращений административной услугой в апреле т.г. оказалась справка об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы. Всего выдано 789 таких справок, из них 656 в электронном виде, что составляет 83 % от общего количества.

По словам Ирины Долозиной, в то же время не теряют свою популярность среди субъектов обращений такие административные услуги, как регистрация книг учета расчетных операций (545), выдача карточек налогоплательщика о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Госреестра физических лиц — плательщиков налогов (457), регистрация плательщика единого налога (351), предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога (321) и другие.

«Напоминаем, что в связи с продолжением карантинных мероприятий в Украине работа ЦОП продолжает осуществляться с определенными ограничениями. В то же время многие админуслуги можно получить дистанционно, с помощью электронного кабинета, а не подвергая себя и своих родных опасности», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, предприятия Донецкой области перечислили в бюджет 2,7 млрд гривен единого взноса.