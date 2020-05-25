В общежитии под Киевом зафиксирована вспышка коронавируса

Главное: В одном из общежитий в Переяславе зафиксирована вспышка коронавируса. Всего в здании проживает 165 человек.

Детали: В Киевской области в городе Переяславе зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

«Очередная вспышка болезни зафиксирована в очередном общежитии — в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня всего проживают 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы», — заявил он.

По словам Володина, уже определен круг контактных лиц, им делают необходимые анализы. «По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры по изоляции этого общежития», — добавил он.

По словам Володина, получена положительная новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. «На сегодня, согласно с повторными анализами, в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации, изоляции местных жителей», — заявил он.

Володин сообщил об аналогичной ситуации в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Также сегодня, 25 мая, планируют снять санитарно-карантинный пост из общежития в городе Вишневое.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Ни одного случая не было выявлено в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.