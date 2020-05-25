Немецкий профессор назвал главные признаки инфаркта и посоветовал пить аспирин

Главное: Немецкий кардиолог Ульф Ландмессер назвал главные признаки инфаркта. Также профессор посоветовал принимать аспирин.

Детали: Немецкий профессор-кардиолог Ульф Ландмессер назвал главные признаки инфаркта. Его цитируют местные СМИ.

Медик заявил, что существуют три основных признака приближающегося сердечного приступа.

Первый, по его словам, это «если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку сел слон».

Вторым, говорит врач, «является боль, распространяющаяся на шею и левую руку».

Третий, уточняет медик, возможен не всегда – это сильная боль в животе.

Профессор говорит, что также сопутствующими синдромами могут быть чувство тревоги и отдышка.

При подобных симптомах кардиолог советуют принимать аспирин и обращаться к врачам.

В тему 20 февраля 2020 года сообщалось, что медик рассказал, как распознать инфаркт за месяц до приступа.

22 января 2020 года стало известно, что ученые назвали очень неожиданную причину инфаркта.