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Митрополит Иларион заявил, что президент Черногории совершает такую же ошибку в отношении Церкви, как Порошенко

Митрополит Иларион заявил, что президент Черногории совершает такую же ошибку в отношении Церкви, как Порошенко

Главное: Президент Черногории повторяет ошибки Порошенко, пытаясь создать новую церковь. Митрополит Иларион напомнил, к какому провалу привела подобная авантюра в Украине.

Детали: Президент Черногории Джуканович в отношении Церкви пошел против собственного народа.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«То, что он (президент Черногории — ред.) выступает открыто против Церкви, пытается там создать некую новую церковь, это свидетельствует о том, что он не понимает, во-первых, сути того, что такое Церковь, а во-вторых, он не понимает собственный народ. Сербская Православная Церковь в Черногории — это не какая-то иностранная организация, это Церковь черногорского народа. Если господин Джуканович, который является, насколько я знаю, человеком некрещеным и неверующим, пытается создать собственную церковь, то это очень большая ошибка», — сказал он.

Владыка подчеркнул, что подобную ошибку допустил Порошенко.

«Такую ошибку уже допустил бывший президент Украины Порошенко: он пытался воспользоваться той ситуацией, которая сложилась, он пытался разыграть церковную карту для того, чтобы набрать очки в своей предвыборной борьбе. Как мы знаем, эта авантюра привела его к позорному и постыдному поражению на выборах. Я уверен в том, что господина Джукановича ждет такая же печальная участь, если он не пересмотрит свою позицию, если он не откажется от гонений на каноническую черногорскую Православную Церковь, я подчеркиваю, черногорскую Православную Церковь не по названию, а по тому, что это Церковь черногорского народа, и если господину Джукановичу это непонятно, то пусть он посмотрит на те толпы людей, которые вышли для того, чтобы показать свою солидарность с епископом, заточенным в тюрьму», — отметил митрополит Иларион.

Архиерей напомнил случай с арестом епископа в Черногории.

«Я думаю, что самый лучший способ нарушить все коронавирусные ограничения — это взять православного епископа и посадить в тюрьму, потому что тогда люди непременно выйдут на улицы. И нарушения будут не на совести Церкви: Церковь не организовывала эти протесты. Нарушения будут на совести тех, кто создал эту ситуацию, прежде всего, на совести самого господина Джукановича. Я надеюсь, то, что я сейчас сказал, дойдет до него. Я знаю, что то, что я говорил в наших прошлых передачах, до него доходило. Я очень надеюсь на то, что он пересмотрит свою позицию», — подчеркнул иерарх РПЦ.

В тему: 15 мая 2020 года Черногорско-Приморский митрополит призвал власти и народ к примирению.

Тэги: общество, православие, церковь, Черногория, новости православия

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