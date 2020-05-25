В онлайн-уроке для украинских школьников участвовала престарелая лесбиянка. Она рассказала детям про Пасху

Главное: Для участия в онлайн-уроке по английскому языку для 5 класса пригласили женщину с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Она рассказала украинским школьникам, как праздновала христианский праздник вместе со своей «гёрлфренд».

Детали: Онлайн-урок по английскому языку для 5 класса плавно перерос с ненавязчивую пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает канал «Политика Страны».

Тема урока была: как празднуют Пасху в Британии. На связь вышла женщина с украинской фамилией на фоне ЛГБТ-символики. Она рассказала, как празднует христианский праздник со своей «гёрлфренд». Судя по всему, женщина — нетрадиционной секс-ориентации.

«Почему именно ее выбрали для того, чтоб рассказать о традициях христианского праздника?», — задаются вопросом ведущие канала.



В тему: Напомним, за разработку телеуроков для украинских школьников ответственны грантовые организации, связанные с фондом Сороса.

Ранее мы рассказывали о том, что учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС.