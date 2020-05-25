В аннексированном Крыму хотят запустить туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса

Главное: В аннексированном Крыму задумались о запуске туристического сезона в разгар пандемии коронавируса. Об этом говорит российская администрация полуострова.

Детали: Российская администрация аннексированного Крыма заговорила о запуске туристического сезона, несмотря на пандемию коронавируса. Накануне т.н. глава полуострова Сергей Аксенов подписал указ, в котором ставится такая цель.

Теперь, согласно этому документу, всех людей, прибывших в Крым «без подтвержденной причины» отправляют на платную обсервацию. До этого она была бесплатной.

В указе сказано: «Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами». О каких суммах идет речь – неизвестно.

Также сообщается, что данное решение было принято «для того, чтобы иметь возможность запустить туристический сезон и для крымчан, и для жителей других регионов».

В Крыму же растет число больных коронавирусом: за понедельник, 25 мая, инфекция подтверждена у 346 людей. Сейчас в больницах находятся 184 человека, четверо из них – в реанимации. Жертвами заразы стали девять человек.

Отдельно данные приводят по Севастополю: накануне тут умерла 92-летняя женщина. Это третья жертва коронавируса в городе. Всего тут заболели 157 человек, 116 из которых уже здоровы.

В тему 13 мая 2020 года сообщалось, что в Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище.

7 мая 2020 года стало известно, туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса.