Заболеваемость коронавирусом в Украине резко пошла на спад. Данные на утро 25 мая

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Ни одного случая не было выявлено в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тысяч случаев коронавирусной болезни. Такие данные приводит карта СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших за сутки126 человек.

В целом за сутки заболеваемость в Украине резко сократилась, ни одного случая не зафиксировано в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях. Самая высокая динамика инфицирования сохраняется в Черновицкой области — 55 заболевших за сутки.

Ситуация по регионам выглядит так:

— Винницкая обл. — 892 (472 выздоровели)

— Волынская обл. — 783 (182 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 875 (191 выздоровел)

— Донецкая обл. — 148 (61 выздоровели)

— Житомирская обл. — 641 (284 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 1082 (280 выздоровели)

— Запорожская обл. — 415 (226 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1281 (637 выздоровели)

— м. Киев — 2652 (360 выздоровели)

— Киевская обл. — 1437 (300 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 478 (358 выздоровели)

— Луганская обл. — 43 (34 выздоровели)

— Львовская обл. — 1360 (287 выздоровели)

— Николаевская обл. — 281 (117 выздоровели)

— Одесская обл. — 832 (138 выздоровели)

— Полтавская обл. — 266 (236 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1434 (587 выздоровел)

— Сумская обл. — 166 (112 выздоровели)

— Тернопольская обл. — 1121 (791 выздоровел)

— Харьковская обл. — 912 (208 выздоровели)

— Херсонская обл. — 177 (146 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 364 (100 выздоровели)

— Черкасская обл. — 391 (276 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 3083 (804 выздоровели)

— Черниговская обл. — 131 (47 выздоровели).

В тему: В Закарпатской области закрыли на карантин село Ворочево в Перечинском районе. Там коронавирус обнаружили сразу у 28 человек.