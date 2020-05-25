Курс гривны продолжил укрепляться: данные на 25 мая 2020

Главное: Курс гривны укрепился. Доллар и евро подешевели.

Детали: В понедельник, 25 мая, курс украинской гривны вновь укрепился. Свежие котировки валют публикует Национальный банк нашей страны.

Так, финансовый регулятор на две копейки опустил курс американского доллара – до 26,75 гривен.

Куда существеннее просел евро – сразу на тридцать копеек – до 29,16 гривен.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

23 апреля 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины.