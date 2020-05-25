Одна из европейских стран первой заявила о победе над коронавирусом

Главное: В Черногории заявили о победе над коронавирусом. Об этом сообщил президент страны.

Детали: Президент Черногории Мило Джованович заявил о победе его страны над коронавирусом COVID-19. Соответствующее сообщение политик оставил у себя в «Твиттере».

Власти Черногории говорят, что новых случаев заразы не фиксировали двадцать дней кряду.

Президент страны отметил, что «органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна».

Он также написал: «Теперь стране нужно продолжать борьбу с экономическими последствиями пандемии».

За все время коронавирусом в Черногории заразились 324 человека, жертвами болезни стали девять людей.

В тему 25 мая 2020 года стало известно, что на Закарпатье из-за коронавируса закрыли целое село.

24 мая 2020 года сообщалось, что в Германии манипулируют коронавирусной статистикой и завышают данные по COVID-19.