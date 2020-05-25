Грозовые дожди будут поливать Украину всю неделю: прогноз синоптиков

Главное: Всю нынешнюю неделю Украину будут поливать дожди. Ожидаются грозы.

Детали: До конца мая Украину будут поливать грозовые дожди. Такой прогноз на 25-31 число дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают об осадках по всей территории страны.

Днем будет 15-24 тепла, а ночью плюс 6-14.

В Киеве будут идти дожди с грозами. Днем прогнозируют плюс 19-21, а ночью 8-10 тепла.

Карта погоды в Украине:

В тему 22 мая 2020 года стало известно, какая погода будет в июне.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.