Сегодня запускается киевское метро. Обнародованы правила поведения

Главное: Сегодня, 25 мая, в Киеве начинает работать метро. Согласно правилам обслуживания и поведения в метрополитене на период адаптивного карантина, в метро не будут пускать пассажиров без масок, будет установлено не менее 1,5 метров между пассажирами в очередях и каждые три часа будет проводиться дезинфекция.

Детали: 25 мая в Киеве будет возобновлена в обычном режиме работа метро. Об этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».

При этом будут установлены особые правила допуска и работы в метро во время карантина. В частности:

— Каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию;

— Также каждые три часа дезинфекционные мероприятия должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена;

— Будет санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания, будет проводиться температурный скрининг. В метро не пустят пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания;

— Пускать в метро будут только пассажиров в масках. При этом уточняется, что иметь при себе перчатки — не обязательно;

— Должны быть обеспечены санитарные расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров будут ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний;

— В транспорте будут информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Платить с 25 мая за проезд на турникетах метро можно будет:

— Kyiv Smart Card;

— карточкой метро (до 31.03.2021)

— бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

— мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

— мобильным приложением Kyiv Smart Сity;

— разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Расписание работы Киевского метрополитена можно найти здесь.

В тему: 22 мая 2020 года мы сообщали, что Киевлянам рассказали о работе метро в условиях адаптивного карантина.