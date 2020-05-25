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На Закарпатье из-за коронавируса закрыли целое село

На Закарпатье из-за коронавируса закрыли целое село

Главное: В Закарпатской области закрыли на карантин село Ворочево в Перечинском районе. Там коронавирус обнаружили сразу у 28 человек.

Детали: На Закарпатье из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации целое село закрыли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба областной ОГА.

Речь идет о селе Ворочево в Перечинском районе, где коронавирус обнаружили сразу у 28 человек.

Решение по закрытию села на карантин приняла комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Поэтому на въезде в село устанавливают контрольно-пропускные пункты, а право на передвижение получат только работники медучреждений, государственных учреждений и объектов инфраструктуры.

«Лиц, работающих в учреждениях здравоохранения, учреждениях и объектах критической инфраструктуры, будут пропускать по специальным пропускам. Всех — только после медицинского осмотра с измерением температуры и заполнением медико-санитарной декларации», — говорится в сообщении ОГА.

Также в селе решили проводить дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий.

Всего по состоянию на утро 24 мая на Закарпатье обнаружили 19 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе заболело 1061 человек.

В тему: По состоянию на 19-00 24 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 347 974, смертей ‒ 342 746, а выздоровлений ‒ 2 142 174. В Украине же было выявлено 20 986 инфицированных, зарегистрировано 617 смертей и 7 108 случаев выздоровления.

Тэги: общество, здоровье, Закарпатье, новости Украины, коронавирус

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