25 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 25 мая — 146-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 12 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 25 мая будет в 04:59:10, заход в 20:53:32. Продолжительность сегодняшнего дня составит 15 часов и 54 минуты (+2:19 минут).

25 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 1.99. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 4.4 %. Восход Луны будет в 06:43:12, а закат в 23:46:04.

Какой церковный православный праздник отмечается 25 мая

Сегодня, 25 мая, православные поминают:

— патриарха Московского и всея России, чудотворца, священномученика Ермогена (прославление в 1913 году);

— святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год);

святитель Епифаний Кипрский

— святителя Германа, патриарха Константинопольского (740 год);

— преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита (1633 год);

— второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1992 год);

— святителей Савина, архиепископа Кипрского и Полувия, епископа Ринокирского (V век);

— мученика Румынской православной церкви Иоанна Влаха (Валаха) (1662 год);

— память священномученика Петра Попова, пресвитера (1937 год);

— память мученицы Евдокии Мартишкиной (1938 год).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 25 мая

25 мая во всём мире отмечают Международный день пропавших детей. Началось всё с происшествия в Америке, где и зародилась традиция отмечать этот день. 25 мая 1979 года в США пропал шестилетний мальчик Эвиан Пейтс.

Также 25 мая на международном уровне празднуют День Африки. В этот день в 1963 году на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ).

25 в мире также отмечают Всемирный день щитовидной железы.

В США 25 мая — День поминовения.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 25 мая:

— День полотенца. Этот праздник возник как дань памяти английского писателя Дугласа Адамса. Дело в том, что именно полотенцу посвящена целая глава одной из самых известных книг писателя «Автостопом по Галактике»;

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

— Национальный день танца чечётка в США;

— День ботанов (Geek Pride Day). Идея этого странного праздника возникла в 1998 году в США.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 25 мая

В Украине 25 мая отмечается профессиональный праздник филолога. Его празднуют многие специалисты, включая преподавателей, литературоведов, корректоров и библиотекарей.

25 мая в Украине родились такие известные люди:

— советский писатель Александр Корнейчук (1905 год).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 25 мая

25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Это знаменитая Десятинная церковь.

Десятинная церковь. Макет

25 мая 1579 года Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Сегодня этот день считается Днём основания Донского казачества.

25 мая 1865 года в Одессе был основан Новороссийский университет. Ныне это Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

25 мая 1895 Оскар Уайльд был осуждён лондонским судом за «аморальное поведение» (гомосексуализм) и приговорён к двум годам каторжных работ.

25 мая 1946 года была провозглашена независимость Иордании от Англии.

25 мая 1984 года произошла катастрофа Ту-134 в Донецке. Погибли от 4 до 7 человек.

25 мая 1996 года в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

25 мая 2002 года потерпел катастрофу Boeing 747 над Тайваньским проливом. Погибли 225 человек.

25 мая 2009 года Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Народные приметы, традиции и праздники 25 мая

25 мая отмечается Епифанов день или Рябиновка. Наши предки приметили, что если на Епифана утром красное небо во время восхода солнца, то и лето будет сухим и предвещавшим пожары.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине часто приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров.

Также говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет.

Именинники 25 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Герман,

— Гермоген,

— Денис,

— Епифан,

— Иван,

— Магдалина,

— Панкрат,

— Фёдор,

— Филипп.