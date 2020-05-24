Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 24 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 24 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 347 974, смертей ‒ 342 746, а выздоровлений ‒ 2 142 174. В Украине же выявлено 20 986 инфицированных, зарегистрировано 617 смертей и 7 108 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 626 270 (смертей ‒ 97 150), Бразилии ‒ 347 398 (22 013), России ‒ 344 481 (3 541), Великобритании ‒ 259 861 (36 839), Испании ‒ 235 290 (28 678), Италии ‒ 229 327 (32 735), Франции ‒ 184 748 (28 269), Германии ‒ 180 072 (8 283), Турции ‒ 155 686 (4 308), Иране ‒ 135 701 (7 417), Индии ‒ 133 725 (3 909), Перу ‒ 115 754 (3 373), Канаде ‒ 84 131 (6 365), Китае ‒ 84 081 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 72 560 (390), Мексике ‒ 65 856 (7 179), Чили ‒ 65 393 (673), Бельгии ‒ 57 092 (9 280), Пакистане ‒ 54 601 (1 133) и Нидерландах ‒ 45 638 (5 860).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 21 мая 2020 года мы писали, что Минздрав запустил широкомасштабное тестирование украинцев на наличие коронавируса.

А 22 мая 2020 года сообщалось, что российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса.