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Главные новости за 23-24 мая 2020 года

Главные новости за 23-24 мая 2020 года

Народный депутат Валерий Давиденко был обнаружен мертвым в собственном офисе. Об этом сообщил нардеп Илья Кива в Facebook.

Смерть депутата ВРУ Валерия Давиденко расследуется как умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Появились первые официальные данные о результатах расследования по делу об авиакатастрофе Boeing 737 украинской компании МАУ под Тегераном. Согласно выводам следствия, виновником трагедии является командир расчета ЗРК.

Последняя запись на Facebook-странице убитого депутата Валерия Давиденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Боец ММА Елена Колесник записала видеообращение, адресованное одиозной журналистке Янине Соколовой, ранее предложившей боксеру Александру Усику ударить ее. Весьма эмоциональный ролик она разместила на своем канале в Youtube.

У народного депутата от «Слуги народа» Юрия Аристова выявлен коронавирус. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными уже с середины апреля, когда в статистику начали вносить пациентов, у которых SARS-CoV-2 не был подтвержден тестом. Об этом изданию Bloomberg рассказал известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.

В Вышгороде в результате конфликта с подростками скончался экс-боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко. Он был застрелен из своего же оружия.

Умер от коронавируса председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский. Ранее он лживо заявлял, что Свято-Успенскую Почаевскую лавру надо закрыть, потому что в ней якобы «гуляет коронавирус».

Первая в мире рекомбинантная вакцина от коронавируса является безопасной и обладает способностью вызывать стабильную иммунную реакцию в организме. Об этом заявили китайские ученые, которые испытали ее на добровольцах.

Тэги: США, убийство, Китай, общество, самолет, авиакатастрофа, Иран, самоубийство, здоровье, мир, смерть, вакцина, спорт, криминал, Boeing, депутат, батальон Айдар, Илон Маск, МАУ, новости Украины, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса, Валерий Давиденко

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