Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Гибель нардепа Давиденко расследуется как умышленное убийство

Гибель нардепа Давиденко расследуется как умышленное убийство

Главное: Смерть депутата ВРУ Валерия Давиденко расследуется как умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Детали: Смерть депутата Верховной Рады Валерия Давиденко, тело которого обнаружили в туалете собственного офиса, расследуется как умышленное убийство.

Как передает отдел коммуникации полиции Киева, сведения о происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, а следователем открыто производство по ч.1 ст.115 УК Украины без пометки «самоубийство».

Отметим, что открытие производства по такой статье не означает, что нардеп лишился жизни в результате убийства. Возможно, подобные действия следствия продиктованы тем, что погибший не оставил предсмертной записки.

Напомним, труп Валерия Давиденко был найден в субботу вечером, 23 мая, в помещении офиса партии «Европейская Солидарность» в Шевченковском районе.

Позднее экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата и отметил, что его «смерть похожа на самоубийство из наградного „Глока“...».

В тему: 23 мая 2020 года мы писали, что убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова.

23 мая 2020 года также сообщалось, что убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, убийство, общество, народный депутат, самоубийство, пистолет, офис, криминал, новости Украины, Валерий Давиденко

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.05.20 09:41

Рушащаяся Одесса

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России
24.05.20 09:53

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России

Автор: Завтра

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
24.05.20 04:05
1674
Последние новости
24.05.20 15:06

Гибель нардепа Давиденко расследуется как умышленное убийство
24.05.20 13:13

В Днепре прямо в канаве нашли труп
24.05.20 11:45

Под Киевом застрелили бывшего «айдаровца»
24.05.20 10:15

В Иране определились с виновником крушения самолета МАУ под Тегераном
24.05.20 09:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 24 мая 2020
24.05.20 04:05

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
23.05.20 22:37

Убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях, - соцсети
Фото и Видео
В Днепре прямо в канаве нашли труп
В Днепре прямо в канаве нашли труп
В Днепре прямо в канаве нашли труп
В Днепре прямо в канаве нашли труп
Под Киевом застрелили бывшего «айдаровца»
Под Киевом застрелили бывшего «айдаровца»
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
fraza.ua
Новости блогосферы
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека
23.05.20 19:27

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.