Гибель нардепа Давиденко расследуется как умышленное убийство

Главное: Смерть депутата ВРУ Валерия Давиденко расследуется как умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Детали: Смерть депутата Верховной Рады Валерия Давиденко, тело которого обнаружили в туалете собственного офиса, расследуется как умышленное убийство.

Как передает отдел коммуникации полиции Киева, сведения о происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, а следователем открыто производство по ч.1 ст.115 УК Украины без пометки «самоубийство».

Отметим, что открытие производства по такой статье не означает, что нардеп лишился жизни в результате убийства. Возможно, подобные действия следствия продиктованы тем, что погибший не оставил предсмертной записки.

Напомним, труп Валерия Давиденко был найден в субботу вечером, 23 мая, в помещении офиса партии «Европейская Солидарность» в Шевченковском районе.

Позднее экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата и отметил, что его «смерть похожа на самоубийство из наградного „Глока“...».

В тему: 23 мая 2020 года мы писали, что убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова.

23 мая 2020 года также сообщалось, что убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях.