В Иране определились с виновником крушения самолета МАУ под Тегераном

Главное: Появились первые официальные данные о результатах расследования по делу об авиакатастрофе Boeing 737 украинской компании МАУ под Тегераном. Согласно выводам следствия, виновником трагедии является командир расчета ЗРК.

Детали: Иранские СМИ озвучили первые официальные результаты расследования по делу о крушении самолета МАУ под Тегераном.

Как передает радиостанция Farda, виновником авиакатастрофы следствие считает командира расчета ЗРК, который «не проводил координации действия с командным центром, а полагался на неоднозначную информацию от Минобороны».

«Лайнер был принят за американскую крылатую ракету», ‒ говорится в сообщении.

Отмечается, что злосчастный ЗРК принадлежал не Минобороны, а Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Следствие также выясняет, почему уровень координации между КСИР и МО в плане организации ПВО оказался недостаточно высоким.

Напомним, Boeing 737, летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев потерпел крушение под Тегераном 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Эта трагедия произошла в момент резко обострившегося конфликта между США и Ираном, когда последний атаковал американские военные базы в Ираке и ожидал ответного удара.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что украинский самолет был ошибочно сбит Ираном.

Позднее руководство Ирана таки признало, что авиалайнер МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

В тему: 17 января 2020 года сообщалось, что эксперт, работавший на месте крушения «Боинга», утверждает, что Иран препятствовал расследованию.