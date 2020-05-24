Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 24 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 24 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 271 453, смертей ‒ 340 208, а выздоровлений ‒ 2 087 515. В Украине же выявлено 20 986 инфицированных, зарегистрировано 617 смертей и 7 108 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 613 476 (смертей ‒ 96 662), России ‒ 335 882 (3 388), Бразилии ‒ 330 890 (21 048), Великобритании ‒ 258 504 (36 757), Испании ‒ 235 290 (28 678), Италии ‒ 229 327 (32 735), Франции ‒ 182 018 (28 218), Германии ‒ 179 945 (8 261), Турции ‒ 155 686 (4 308), Иране ‒ 133 521 (7 359), Индии ‒ 131 423 (3 868), Перу ‒ 111 698 (3 244), Китае ‒ 84 081 (4 638), Канаде ‒ 83 961 (6 360), Саудовской Аравии ‒ 70 161 (379), Чили ‒ 65 393 (673), Мексике ‒ 62 527 (6 989), Бельгии ‒ 56 810 (9 237), Пакистане ‒ 52 437 (1 101) и Нидерландах ‒ 45 265 (5 830).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что в США застрелили ученого, который был на пороге «очень важного открытия» по коронавирусу.

А 20 мая 2020 года сообщалось, что телеведущая Елена Малышева назвала ключевой витамин для профилактики коронавируса.