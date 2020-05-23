Убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях, - соцсети

Главное: Убитый депутат Валерий Давиденко носил кличку «Кабанчик», входил в депутатскую группу лоббистов, был фигурантом дела о хищении зернового кредита и дела о хищении 2 миллиардов гривен с Аграрофонда.

Детали: Появляются первые комментарии по поводу смерти народного депутата Валерия Давиденко.

Так депутат Антон Поляков пишет о том, что Валерий Давиденко — «партнер нардепа Бориса Приходько, фигурант дела о хищении „китайского зернового“ кредита и дела о хищении 2 миллиардов гривен с Аграрного фонда».

Он также отметил, что никогда не поверит в версию о самоубийстве, но «возможно нам попытаются ее преподнести».

А канал Klymenko Time сообщает, что у Давиденко была кличка Кабанчик.

Также канал сообщает, что причина убийства явно не политическая: «либо что-то личное, либо опять же деньги».

«Группа „Доверие“, в которую входил Давиденко — это изначально группа бизнесменов (в украинском понимании этого слова) и лоббистов», — добавляет Klymenko Time.

В тему: Сегодня, 23 мая, мы сообщали об убийстве народного депутата, члена фракции «Довіра» Валерия Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Также сообщали, что обнародовано фото с места убийства депутата Валерия Давиденко.

Мы также сообщали, что убитый депутат Валерий Давиденко незадолго до смерти побывал в музее Степана Бандеры.