Из-за COVID-19 умер чиновник, заявлявший, что по Почаевской лавре «гуляет коронавирус»

Главное: Умер от коронавируса председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский. Ранее он лживо заявлял, что Свято-Успенскую Почаевскую лавру надо закрыть, потому что в ней якобы «гуляет коронавирус».

Детали: В пятницу, 22 мая, в результате осложнений от коронавируса умер 49-летний председатель Кременецкого районного совета (Тернопольская область) Владимир Стефанский. Об этом сообщил изданию «Суспільне Новини» врач-эпидемиолог Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.

Как сообщает тернопольское издание «20 минут» у одного из сыновей и мамы Владимира Стефанского тоже подтвердили коронавирус. Долгое время они втроем лечились под наблюдением медиков дома.

Владимир Стефанский возглавлял Кременецкий районный совет с 2015 года. Был членом партии «Европейская солидарность».

Как пишет СПЖ, в середине апреля 2020 года Владимир Стефанский в интервью «ВВС» высказался за полную блокировку и закрытие Почаевской лавры из-за карантина. Он лживо заявил о том, что в Почаевской лавре «гуляет коронавирус».

Заместитель Стефанского Вячеслав Онишкевич утверждал, что якобы из-за нарушения карантина в Почаевской лавре, город Почаев был закрыт для въезда и выезда.

Позже стало известно, что у Онишкевича тоже был диагностирован COVID-19.

Глава Почаевского городского совета Василий Бойко подчеркнул, что публикуемая в СМИ информация о Свято-Успенской Почаевской лавре как об очаге распространения инфекции не соответствует действительности.

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