Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко

Главное: Последняя запись на Facebook-странице убитого депутата Валерия Давиденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Детали: Последняя запись на Facebook-странице народного депутата Валерия Давиденко, труп которого был найден сегодня в офисном туалете, датирована 22 мая 13:22.

Депутат написал о том, что передал 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса для Куликовского центра ПМСП — «моего 208-го округа».

Также депутат написал, что «в очередной раз помог со средствами защиты медиков».





В тему: Сегодня, 23 мая, мы сообщали об убийстве народного депутата, члена фракции «Довіра» Валерия Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Также мы сообщали, что обнародовано фото с места убийства депутата Валерия Давиденко.