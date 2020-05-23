Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко

Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко

Главное: Последняя запись на Facebook-странице убитого депутата Валерия Давиденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Детали: Последняя запись на Facebook-странице народного депутата Валерия Давиденко, труп которого был найден сегодня в офисном туалете, датирована 22 мая 13:22.

Депутат написал о том, что передал 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса для Куликовского центра ПМСП — «моего 208-го округа».

Также депутат написал, что «в очередной раз помог со средствами защиты медиков».

Facebook Валерий Давиденко



В тему: Сегодня, 23 мая, мы сообщали об убийстве народного депутата, члена фракции «Довіра» Валерия Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Также мы сообщали, что обнародовано фото с места убийства депутата Валерия Давиденко.

Тэги: убийство, самоубийство, криминал, Валерий Давиденко

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.05.20 09:41

Рушащаяся Одесса

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Религиозные союзники и марионетки Демпартии США: структуры и фамилии
23.05.20 19:07

Религиозные союзники и марионетки Демпартии США: структуры и фамилии

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко

Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
23.05.20 20:59
769
Последние новости
23.05.20 22:37

Убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях, - соцсети
23.05.20 22:10

Из-за COVID-19 умер чиновник, заявлявший, что по Почаевской лавре «гуляет коронавирус»
23.05.20 21:33

Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
23.05.20 21:16

Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко
23.05.20 20:59

Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
23.05.20 20:22

Застрелен депутат ВРУ Давиденко
23.05.20 19:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 мая 2020
Фото и Видео
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
fraza.ua
Новости блогосферы
23.05.20 19:27

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.