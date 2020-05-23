Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко

Главное: Последняя запись на Facebook-странице убитого депутата Валерия Давиденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.
Детали: Последняя запись на Facebook-странице народного депутата Валерия Давиденко, труп которого был найден сегодня в офисном туалете, датирована 22 мая 13:22.
Депутат написал о том, что передал 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса для Куликовского центра ПМСП — «моего 208-го округа».
Также депутат написал, что «в очередной раз помог со средствами защиты медиков».
В тему: Сегодня, 23 мая, мы сообщали об убийстве народного депутата, члена фракции «Довіра» Валерия Давиденко. У него огнестрельное ранение.
Также мы сообщали, что обнародовано фото с места убийства депутата Валерия Давиденко.