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Застрелен депутат ВРУ Давиденко

Застрелен депутат ВРУ Давиденко

Главное: Убит народный депутат, член фракции «Довіра» Валерий Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Детали: 23 мая в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Об этом сообщил нардеп Илья Кива в Facebook.

Кива Валерий Давиденко

Источники «Страны» в полиции уточнили, что труп Валерия Давиденко был найден в 18.30 в помещении офиса партии «Европейская Солидарность» в Шевченковском районе.

Позже в своем Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал, что труп депутата был найден в туалете.

Валерий Давиденко Геращенко

Валерий Давиденко был избран по 208 округу в Черниговской области. Самовыдвиженец. Беспартийный. Член фракции «Довіра».

Давиденко был деловым партнером будущего министра финансов Юрия Колобова. Давиденко вместе с ним владел «Терра банком».

У депутата, согласно декларации, было две дочери — Ольга и Евгения. Валерий Давиденко проживал вместе с женщиной (Людмилу Нестеренко), которая не являлась его супругой. На Нестеренко было оформлено многочисленное имущество: квартиры в Киеве и земельные участки в Козине и Новых Безрадичах.

Валерий Давиденко декларация

В декларации также указано, что Давиденко владеет таким огнестрельным оружием:

- ружье KRIEGHOFF, 

- охотничий карабин 716 PATROL BLK 16,

- карабин Blaser R8.

Валерий Давиденко декларация

В декларации также указано, что депутат владел более чем 1500.000 долл США.

Валерий Давиденко декларация

В тему: В феврале 2020 года в Одессе задержали подозреваемого в совершении резонансного убийства. Им оказался не украинец.

Тэги: криминал, Валерий Давиденко

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