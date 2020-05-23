Застрелен депутат ВРУ Давиденко

Главное: Убит народный депутат, член фракции «Довіра» Валерий Давиденко. У него огнестрельное ранение.

Детали: 23 мая в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Об этом сообщил нардеп Илья Кива в Facebook.

Источники «Страны» в полиции уточнили, что труп Валерия Давиденко был найден в 18.30 в помещении офиса партии «Европейская Солидарность» в Шевченковском районе.

Позже в своем Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал, что труп депутата был найден в туалете.

Валерий Давиденко был избран по 208 округу в Черниговской области. Самовыдвиженец. Беспартийный. Член фракции «Довіра».

Давиденко был деловым партнером будущего министра финансов Юрия Колобова. Давиденко вместе с ним владел «Терра банком».

У депутата, согласно декларации, было две дочери — Ольга и Евгения. Валерий Давиденко проживал вместе с женщиной (Людмилу Нестеренко), которая не являлась его супругой. На Нестеренко было оформлено многочисленное имущество: квартиры в Киеве и земельные участки в Козине и Новых Безрадичах.

В декларации также указано, что Давиденко владеет таким огнестрельным оружием:

- ружье KRIEGHOFF,

- охотничий карабин 716 PATROL BLK 16,

- карабин Blaser R8.

В декларации также указано, что депутат владел более чем 1500.000 долл США.

В тему: В феврале 2020 года в Одессе задержали подозреваемого в совершении резонансного убийства. Им оказался не украинец.