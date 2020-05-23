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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 23 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 252 452, смертей ‒ 339 026, а выздоровлений ‒ 2 081 303. В Украине же выявлено 20 580 инфицированных, зарегистрировано 605 смертей и 6 929 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 604 879 (смертей ‒ 96 125), России ‒ 335 882 (3 388), Бразилии ‒ 330 890 (21 048), Великобритании ‒ 255 544 (36 475), Испании ‒ 234 824 (28 628), Италии ‒ 228 658 (32 616), Франции ‒ 182 018 (28 218), Германии ‒ 179 787 (8 256), Турции ‒ 154 500 (4 276), Иране ‒ 133 521 (7 359), Индии ‒ 130 506 (3 850), Перу ‒ 111 698 (3 244), Китае ‒ 84 081 (4 638), Канаде ‒ 83 961 (6 360), Саудовской Аравии ‒ 70 161 (379), Чили ‒ 65 393 (673), Мексике ‒ 62 527 (6 989), Бельгии ‒ 56 810 (9 237), Пакистане ‒ 52 437 (1 101) и Нидерландах ‒ 45 264 (5 830).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 мая 2020 года мы писали, что коронавирус «поразил» очередного депутата Верховной Рады.

23 мая 2020 года также сообщалось, что Илон Маск назвал американскую статистику по коронавирусу «липовой».

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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