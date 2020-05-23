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«Я обвиняю Америку». В США процветает махровый коронавирусный расизм

«Я обвиняю Америку». В США процветает махровый коронавирусный расизм

Главное: Система здравоохранения США настроена против обслуживания бедных и темнокожих людей. И эпидемия коронавируса в Америке только обострила эту проблему.

Детали: Большая часть семей темнокожего населения Миссисипи (США), чьи члены скончались от коронавируса, жалуются на расовое расслоение и конфликты с медучреждениями из-за их цвета кожи. Об этом со ссылкой телеканал Аbcnews сообщает телеграм-канал «Карточный домик». 

По статистике, в США темнокожих зараженных втрое больше, чем остальных. В штате Миссисипи афроамериканцы составляют 37% населения. При этом 52% из этого числа скончались от COVID-19.

Издание сообщает, что бедность и раса стали новым фактором выживания.

«Пандемия показала нам, что в Америке есть система здравоохранения, которая обслуживает не всех граждан», – сказала завкафедры истории науки Гарвардского университета Эвелин Хэммондс.

Она также добавила, что это различие не в восприимчивости разных организмов к вирусу, а в отношении друг к другу. По ее мнению, темнокожим не помогают, им часто отказывают в лечении в больницах, система здравоохранения игнорирует их просьбы.

Местная жительница Кассандра Роллинз рассказала, что ее дочь скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Но этого можно было избежать, если бы в медучреждении ей вовремя провели скрининг на вирус.

коронавирус и расизм в США

«Нам почти пришлось бороться за тест», – заявила Роллинз.

Роллинз также отметила, что, если человек не богат, система здравоохранения просто «забывает» о страховке и лечении.

«Я обвиняю Америку. Я просто обвиняю систему здравоохранения, потому что чувствую, что этого можно было избежать», – прокомментировала она смерть своей дочери Шалондры Роллинз.

В тему: В начале 2020 года мы рассказывали про темнокожего парня с дрэдами, который укладывал асфальт на Шулявском мосту в Киеве.

Тэги: США, расизм, коронавирус

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