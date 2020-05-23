52-летняя Памела Андерсон «повзрослела» и выложила пикантное фото

Главное: Памела Андерсон стала креативным директором сайта для взрослых.

Детали: 52-летняя американская актриса, фотомодель Памела Андерсон стала креативным директором сайта, являющегося частью портала для взрослых — LifeJasmin. Об этом сама Андерсон сообщила в своем Instagram.

При этом она опубликовала пикантный черно-белый снимок:

LiveJasmin — место, где пользователи могут общаться с влиятельными лицами и обсуждая с ними разные темы от моды до знакомств. Памела Андерсон станет ведущей дискуссий в области сексуальных отношений.

В тему: 22 мая 2020 года мы писали, что «неукраинка» Ольга Куриленко показала, как выглядит ее грудь и лицо без макияжа.

Ранее мы сообщали, что певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото.

Также мы писали, что Ким Кардашьян в трусах и лифчике показала результаты занятий спортом на карантине.