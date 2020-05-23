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Китайская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на людях

Китайская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на людях

Главное: Первая в мире рекомбинантная вакцина от коронавируса является безопасной и обладает способностью вызывать стабильную иммунную реакцию в организме. Об этом заявили китайские ученые, которые испытали ее на добровольцах.

Детали: Разработанная в Китае первая в мире рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора типа Ad5 прошла тест на безопасность и способна вызывать иммунную реакцию на SARS-CoV-2 в организме человека.

Как передает dknews со ссылкой на научный журнал The Lancet, об этом заявили ученые, которые в период с 16 по 27 марта 2020 года испытали ее на 108 добровольцах.

Сообщается, что людей разделили на три группы, которым ввели малую, среднюю и высокую дозы вакцины.

Данные, полученные на 7-й день после инъекции, показали, что у некоторых испытуемых был выявлен ряд побочных эффектов, таких как боль в месте инъекции, высокая температура, повышенная утомляемость, головная и мышечные боли и т.д., однако все эти побочные эффекты были легкой или средней степени тяжести.

Серьезных же побочных реакций выявлено не было в течение 28 дней после вакцинации. Отмечается, что действие вакцины начало проявляться с 14-го дня после инъекции, а максимальный эффект наступил на 28-й день, когда удельный вес антител в организме испытуемых достиг максимальных показателей.

В настоящее время разработчики вакцины проводят второй этап клинических испытаний, призванного еще раз подтвердить ее эффективность и безопасность.

В тему: 18 мая 2020 года мы писали, что Израиль успешно испытал вакцину от коронавируса на грызунах.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Тэги: Китай, здоровье, эпидемия, мир, вакцина, наука, прививка, вакцинация, испытания, КНР, разработка, добровольцы, коронавирус, COVID-19

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