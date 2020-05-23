Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Антон Дробович: Армянская община Украины является образцом поддержки связи с исторической родиной

Антон Дробович: Армянская община Украины является образцом поддержки связи с исторической родиной

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью AnalitikaUA.net высоко оценил роль общины в укреплении отношений Киева и Еревана, назвав деятельность армянской общины образцовой.

По его словам, многовековая история совместного проживания народов очень важна и многим бы стоит поучиться тому, какое у нас есть украинско-армянское партнерство.

«Армянская община одна из самых консолидированных и субъектных общин Украины, она видима, она влияет на общественную жизнь. С армянской общиной приятно иметь дело потому что мы видим, что это социально ответственная, приверженная к демократическим процедурам община, и мне кажется, что во многих случаях она является образцом поддержки связи с исторической родиной, и ответственным полноценным субъектом социальных отношений в Украине», – отметил Антон Дробович.

Обращаясь к теме общих символов на примере Иконы армянской Богородицы из Каменца-Подольского, и армянских богослужений в Софии Киевской — в приделе Св. Антония и Феодосия, он подчеркнул, что стоит искать такие консолидирующие символы, обращать внимание на такие истории, изучать их, и рассказывать про это в СМИ.

 
Ранее Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.
Тэги: Украина, общество, Армения, армяне

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.05.20 09:41

Рушащаяся Одесса

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Набирает обороты скандал с фальсификацией тестов на коронавирус в Днепре
23.05.20 11:28

Набирает обороты скандал с фальсификацией тестов на коронавирус в Днепре

Автор: Страна

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

23 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

23 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
23.05.20 03:55
3032
Последние новости
23.05.20 14:07

52-летняя Памела Андерсон «повзрослела» и выложила пикантное фото
23.05.20 13:36

Китайская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на людях
23.05.20 12:03

Антон Дробович: Армянская община Украины является образцом поддержки связи с исторической родиной
23.05.20 11:36

Илон Маск объяснил, почему американская статистика по коронавирусу является «липовой»
23.05.20 10:17

Коронавирус «поразил» очередного депутата Верховной Рады
23.05.20 09:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 23 мая 2020
23.05.20 03:55

23 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
Фото и Видео
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.