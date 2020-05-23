Антон Дробович: Армянская община Украины является образцом поддержки связи с исторической родиной

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью AnalitikaUA.net высоко оценил роль общины в укреплении отношений Киева и Еревана, назвав деятельность армянской общины образцовой.

По его словам, многовековая история совместного проживания народов очень важна и многим бы стоит поучиться тому, какое у нас есть украинско-армянское партнерство.

«Армянская община одна из самых консолидированных и субъектных общин Украины, она видима, она влияет на общественную жизнь. С армянской общиной приятно иметь дело потому что мы видим, что это социально ответственная, приверженная к демократическим процедурам община, и мне кажется, что во многих случаях она является образцом поддержки связи с исторической родиной, и ответственным полноценным субъектом социальных отношений в Украине», – отметил Антон Дробович.

Обращаясь к теме общих символов на примере Иконы армянской Богородицы из Каменца-Подольского, и армянских богослужений в Софии Киевской — в приделе Св. Антония и Феодосия, он подчеркнул, что стоит искать такие консолидирующие символы, обращать внимание на такие истории, изучать их, и рассказывать про это в СМИ.

Ранее Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.