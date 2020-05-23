Илон Маск объяснил, почему американская статистика по коронавирусу является «липовой»

Главное: Подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными уже с середины апреля, когда в статистику начали вносить пациентов, у которых SARS-CoV-2 не был подтвержден тестом. Об этом изданию Bloomberg рассказал известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.

Детали: Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает американскую коронавирусную статистику сильно завышенной, поскольку в число больных COVID-19 вносят людей, которых не тестировали на наличие «китайского» патогена.

«Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни», ‒ заявил Маск изданию Bloomberg.

Он таже подчеркнул, что среди сотрудников компании SpaceX зафиксировано «ноль серьезных случаев заражения или смертей», несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе и Флориде.

«В будущем станет очевидно, что текущая ситуация была гораздо меньшей проблемой, чем люди думали», ‒ добавил изобретатель.

Стоит отметить, что по официальным данным в США выявлено 1 601 434 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 96 007 смертей и 350 135 выздоровлений.

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что Илон Маск не на шутку озадачил своих читателей и довел тещу до бешенства.

А 10 февраля 2020 года сообщалось, что Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег.