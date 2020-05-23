Коронавирус «поразил» очередного депутата Верховной Рады

Главное: У народного депутата от «Слуги народа» Юрия Аристова выявлен коронавирус. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Детали: Народный депутат от «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов «подхватил» коронавирус.

Как написала в своем Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук, в настоящее время парламентарий чувствует себя нормально, заболевание у него протекает в легкой форме, а эпидемслужба, в свою очередь, выявляет круг лиц, с которыми он контактировал.

«Желаем Юрию скорейшего выздоровления!», ‒ добавила она.

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что в Верховной Раде зафиксирован очередной случай заражения коронавирусом.

А 8 апреля 2020 года сообщалось, что у народного депутата Анны Скороход диагностировано повторное заражение коронавирусом.