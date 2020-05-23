Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 23 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 23 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 213 557, смертей ‒ 338 232, а выздоровлений ‒ 2 058 237. В Украине же выявлено 20 148 инфицированных, зарегистрировано 588 смертей и 6 585 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 601 434 (смертей ‒ 96 007), Бразилии ‒ 330 890 (21 048), России ‒ 326 448 (3 249), Великобритании ‒ 255 544 (36 475), Испании ‒ 234 824 (28 628), Италии ‒ 228 658 (32 616), Франции ‒ 182 015 (28 218), Германии ‒ 179 710 (8 228), Турции ‒ 154 500 (4 276), Иране ‒ 131 652 (7 300), Индии ‒ 125 149 (3 728), Перу ‒ 111 698 (3 244), Китае ‒ 84 081 (4 638), Канаде ‒ 83 947 (6 360), Саудовской Аравии ‒ 67 719 (364), Мексике ‒ 62 527 (6 989), Чили ‒ 61 857 (630), Бельгии ‒ 56 511 (9 212), Пакистане ‒ 52 437 (1 101) и Нидерландах ‒ 45 088 (5 807).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 22 мая 2020 года мы писали, что российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса.

А 19 мая 2020 года сообщалось, что власти Китая заблокировали десятки миллионов людей из-за новой вспышки COVID-19.