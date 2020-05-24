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24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 24 мая — 145-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 11 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 36 минут, а ночи — 7 часов и 24 минуты.

24 мая 2020 — 3 день по лунному календарю. 24 мая Луна будет растущая. Процент освещенности Луны — 3%. Восход Луны в 05:07, а закат в 22:48.

Какой церковный православный праздник отмечается 24 мая

Сегодня, 24 мая, православные поминают:

— равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год);

— равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (870 год);

— священномученика Мокия (ок. 295 года);

священномученик Мокий

священномученик Мокий

— преподобного Софрония, затворника Печерского в Дальних пещерах (XIII век);

— святителя Никодима, архиепископа Сербского (1325 год);

— священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (ок. 1671 — 1672 гг.);

— священномученика Михаила Белороссова, пресвитера (1920 год);

— священномученика Александра, архиепископа Харьковского (1940 год);

— преподобного Давида Гареджийского (VI–VII век).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 24 мая

24 мая в славянских странах (Болгария, Украина, Россия, Беларусь) отмечают День славянской письменности и культуры. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

А в Европе 24 мая отмечают День парков. Праздник был учрежден Федерацией «Европарк». Правда, в связи с карантином, праздник будет скорее в режиме онлайн.

24 мая в Канаде празднуют День рождения королевы Виктории или Victoria Day (родилась 24 мая 1819 года). Когда-то это был главный праздник Британской империи. Теперь его подзабыли даже в Великобритании и отмечается он только в Канаде.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 24 мая:

— День тиары. Этот первоначально это был персидский головной убор в виде высокой шапки. Впоследствии он стал драгоценным головным украшением.

— День любителей горилки. Слава Богу, не многие истинные любители горилки знают о существовании этого праздника, иначе для них он стал бы очередным весомым поводом для попадания в вытрезвитель.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 24 мая

В поддержку инициативы работников химпромышленности Украины, Указом Президента от 1994 года 24 мая был установлен профессиональный праздник — День работников химической отрасли Украины.

24 мая в Украине родились такие известные люди:

— знаменитый врач, исследователь Александр Богомолец (1881 год);

Александр Богомолец

Александр Богомолец

— композитор Кирилл Стеценко (1882 год);

Знаменитые исторические события в мире и Украине 24 мая

24 мая 1032 года врач Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

24 мая 1826 года российский император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права в Российской Империи.

24 мая 1844 года телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

24 мая 1900 года в Петербурге Николай II лично стустил на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьского переворота в России.

24 мая 1911 года в России был осуществлён первый в мире поиск подлодки с аэроплана. Лейтенант Дабовский на аэроплане с высоты более 1000 метров произвёл обследование бухт и морского побережья от Севастополя до Херсонесского маяка и далее — до реки Качи.

24 мая 1914 года состоялся перелёт Киев — Гатчина (1277 км за 7 часов 45 минут лётного времени). Его совершили знаменитый русский летчик Петр Нестеров с механиком Нелидовым на «Ньюпоре-IV».

русский летчик Петр Нестеров

русский летчик Петр Нестеров (слева)

24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса.

24 мая 1956 года прошел первый конкурс песни — Евровидение.

24 мая 1993 года Эритрея получила независимость от Эфиопии.

Народные приметы, традиции и праздники 24 мая

24 мая в народе отмечают — Мокия Мокрого. На Мокия не принято браться за земляные работы. Этот день — праздник умилостивления града. Говорили, что если на Мокия работать в поле — град потом выбьет все посевы.

Еще одна примета на 24 мая: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. Если на Мокия шел дождь — люди старались под ним побольше вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия Мокрого в народе называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый — лето будет сырым. А если восход солнца багровый — то лето будет грозным и с пожарами. Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

Именинники 24 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Иосиф,

— Кирилл,

— Мефодий,

— Никодим,

— Ростислав,

— Софрон.

Тэги: праздник, история, календарь, День славянской письменности

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