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Ученые назвали болезнь, увеличивающую риск смерти от коронавируса

Ученые назвали болезнь, увеличивающую риск смерти от коронавируса

Главное: Пациенты с хроническим заболеванием печени или циррозом чаще других умирают после заражения коронавирусом. К такому выводу пришла совместная группа ученых из Великобритании и США.

Детали: Ученые из британского Оксфордского университета и университета Северной Каролины (США) заявили, что пациенты с хроническим заболеванием печени или циррозом печени имеют самые высокие показатели смертности от COVID-19.

Как передает «РГ», к такому выводу исследователи пришли после того, как изучили истории болезней 152 «коронавирусных» пациентов из 21 страны с хроническим заболеванием печени и циррозом печени.

В результате выяснилось, что общий уровень смертности среди больных циррозом и хроническими заболеваниями печени составляет 40%.

В свою очередь, у пациентов с прогрессирующим циррозом был зафиксирован самый высокий уровень смертности (до 63%) по сравнению с 12% для пациентов с другими хроническими заболеваниями печени, но без цирроза.

«Заражение коронавирусом может привести к ухудшению функции печени. Поэтому любой, кто попадает в больницу с ухудшающимися симптомами заболевания печени, должен быть направлен для тестирования на коронавирус», ‒ отметил руководитель исследования доктор Томас Марджотт.

В тему: 21 мая 2020 года мы писали, что ученые узнали о серьезной опасности, которая грозит всем переболевшим коронавирусом.

А 19 мая 2020 года сообщалось, ученые нашли людей, на которых не действует новый коронавирус.

Тэги: США, ученые, общество, медицина, Великобритания, здоровье, мир, наука, заболевание, печень, коронавирус, COVID-19

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