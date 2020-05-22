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«Пускать будем всех». Киевлянам рассказали о работе метро в условиях «адаптивного» карантина

«Пускать будем всех». Киевлянам рассказали о работе метро в условиях «адаптивного» карантина

Главное: В период действия «адаптивного» карантина столичные власти не собираются ограничивать число пассажиров в вагонах метро и измерять им температуру. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Детали: Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что киевские власти не поддержали рекомендацию МОЗ возобновить работу киевского метрополитена с ограничениями численности пассажиров и измерением им температуры.

Как передает «Страна», чиновник, в частности, отметил, что выполнить эти требования просто нереально.

По его словам, единственное, что можно сделать ‒ это обязать пассажиров пользоваться защитными масками и перчатками. За соблюдением этого требования будут следить дежурные по станции.

При этом Мондриевский не назвал дату запуска метро, отметив лишь, что с 25 мая в КГГА начнут отслеживать эпидемическую ситуацию в столице.

«В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах ‒ должно быть не менее 50%, и третий показатель ‒ количество больных на 100 тыс. населения. Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ», ‒ добавил он.

В тему: 20 мая 2020 года мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ознакомил украинцев с особенностями т. н. «адаптивного» карантина. Этот противоэпидемический режим будет действовать во всех регионах с 22 мая по 22 июня текущего года.

А 19 мая 2020 года сообщалось, что киевские фонтаны в этом году заработают позже, чем метро, но раньше, чем начнут летать самолеты.

Тэги: Киев, общество, метро, эпидемия, карантин, столица, столичные власти, Киевский метрополитен, КГГА, ограничение, пассажиры, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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