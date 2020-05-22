Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский ответил, что не может заниматься вопросом передачи Киево-Печерской лавры

Зеленский ответил, что не может заниматься вопросом передачи Киево-Печерской лавры

Главное: Президент Украины не занимается вопросами управления объектами государственной собственности - это компетенция Кабмина. Зеленский ответил на петицию, в которой Киево-Печерскую лавру призывали передать в пользование ПЦУ.

Детали: В полномочиях Президента Украины нет управления объектами государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил авторам петиции, которые призывали передать Киево-Печерскую лавру в использование ПЦУ, что не может заниматься вопросом передачи лавры согласно законодательству.

«Согласно п. 1 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления», - говорится в ответе главы государства на петицию.

В ответе Президента указано, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

«Полномочия Кабинета министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины «О Кабинете министров Украины» (абзац 4 пункта 1 части 1 ст. 20)», - отметил Президент.

Как сообщалось ранее, юридический отдел УПЦ объяснил, что электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна, поскольку противоречит Закону Украины «Про звернення громадян».

По мнению главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, данная петиция разжигает религиозную вражду, кроме того, отсутствуют какие-либо законные основания для расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры.

В тему: Ликвидирована комиссия по основам христианской этики, которая утверждала учебные программы и пособия по основам христианской этики.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, православие, УПЦ, Зеленский

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
22.05.20 11:02

«Пленки Деркача» и «Миррский цикл» Шапиро. Не смотрите, куда вам указывают

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ
22.05.20 16:14

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 22 мая 2020 года

Главные новости за 22 мая 2020 года
22.05.20 18:59
486
Последние новости
22.05.20 20:28

Зеленский ответил, что не может заниматься вопросом передачи Киево-Печерской лавры
22.05.20 20:05

Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
22.05.20 19:24

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 мая 2020
22.05.20 18:59

Главные новости за 22 мая 2020 года
22.05.20 18:12

Минобразования ликвидировало комиссию по христианской этике
22.05.20 17:56

Митрополит УПЦ объяснил, чему современного человека может научить пример Николая Чудотворца
22.05.20 16:43

Ученые обнаружили неожиданную пользу бороды для любителей мордобоя
Фото и Видео
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.