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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 22 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 128 492, смертей ‒ 333 489, а выздоровлений ‒ 1 966 135. В Украине же выявлено 20 148 инфицированных, зарегистрировано 588 смертей и 6 585 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 577 758 (смертей ‒ 94 729), России ‒ 326 448 (3 249), Бразилии ‒ 310 087 (20 047), Великобритании ‒ 252 246 (36 124), Испании ‒ 233 037 (27 940), Италии ‒ 228 006 (32 486), Франции ‒ 181 951 (28 218), Германии ‒ 179 150 (8 219), Турции ‒ 153 548 (4 249), Иране ‒ 131 652 (7 300), Индии ‒ 119 574 (3 600), Перу ‒ 108 769 (3 148), Китае ‒ 84 081 (4 638), Канаде ‒ 82 750 (6 267), Саудовской Аравии ‒ 65 077 (351), Мексике ‒ 59 567 (6 510), Чили ‒ 57 581 (589), Бельгии ‒ 56 511 (9 212), Пакистане ‒ 50 694 (1 067) и Нидерландах ‒ 45 088 (5 807).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 21 мая 2020 года мы писали, что Минздрав запустил широкомасштабное тестирование украинцев на наличие коронавируса.

А 22 мая 2020 года сообщалось, что российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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