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Главные новости за 22 мая 2020 года

Главные новости за 22 мая 2020 года

— По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко сделать исключение для городского транспорта.

— Уровень прививок от кори и краснухи в Украине упал на 20%. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в целом показатели семейной иммунизации снизились на 5%.

— Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов на уровне персонала. Она рассчитана на 18 месяцев. Теперь это решение должно утвердить руководство Фонда.

— В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу расстрелял семерых друзей. Ему грозит пожизненное заключение.

— В Сети появились новые фотографии (18+) с места массового расстрела рыбаков на Житомирщине. Как оказалось, погибли бойцы Нацгвардии.

— На Одесской трассе под Жашковом Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с «ВАЗ-21114». Микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 442 человека, смертность упала почти в два раза. Ни одного нового случая не было зафиксировано сразу в трех областях.

— В министерстве здравоохранения объявили о возобновлении работы спортивных комплексов и бассейнов с 1 июня.

— Из-за вооруженной агрессии РФ на Донбассе нарушено экологическое равновесие в регионе. В результате этого Донбассу грозит экологическая и техногенная опасность.

— В Черноморске подростки издевались над девочкой с ограниченными возможностями и снимали свои зверства на телефон. Реакция мамы пострадавшей оказалась крайне странной.

— В Одессе частично обрушился многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

— США объявили о выходе из Договора по открытому небу. Они объяснили это слежкой за своим президентом со стороны России. Послы НАТО собираются на экстренную встречу.

— В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома. На борту находилось 98 человек. В больницах Карачи объявлено чрезвычайное положение.

— В России ученые, которые занимались вакциной от коронавируса, испытали ее на себе. Эксперимент оказался успешным.

— Американские биологи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что волосы поглощают почти 40% энергии при ударе в лицо. В дикой природе аналогичной способностью обладает грива льва.

Тэги: Киев, убийство, Одесса, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, карантин, экономика, Международный валютный фонд, Черноморский флот РФ, политика, наука, Житомирская область, бассейн, криминал, Максим Степанов, борода, курьезы, новости Украины, коронавирус

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