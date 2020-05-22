Ученые обнаружили неожиданную пользу бороды для любителей мордобоя

В тему: Американские биологи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что волосы поглощают почти 40% энергии при ударе в лицо. В дикой природе аналогичной способностью обладает грива льва.

Детали: Американские ученые утверждают, что мужчины с растительностью на лице имеют определенное преимущество в драке. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что волосы поглощают 37% энергии удара в голову, действуя как амортизаторы. Таким образом борода смягчает удар, нанесенный ее владельцу.

При этом, как подчеркивается, никто из людей во время исследования не пострадал, так как исследователи использовали череп, покрытый овечьей шерстью. Они объяснили, что для имитации удара сбрасывали на него груз, после чего измеряли силу удара с помощью динамометра.

В итоге ученые пришли к выводу, что борода действует так же как грива льва, «которая служит для защиты от смертельных атак таких жизненно важных частей, как горло и челюсть».

В тему: В начале 2016 года микробиолог Адам Робертс из Университетского колледжа Лондона заявил, что на лице чисто выбритых мужчин содержится больше бактерий, устойчивых к антибиотикам, чем у бородачей.

9 апреля 2020 года Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что респираторы не обеспечивают надежной защиты людям с растительностью на лице.