Митрополит УПЦ рассказал, чем отличается любовь от пристрастия

Главное: Первый признак истинной жизни — любовь к ближним. Апостолом любви в Церкви называют апостола Иоанна Богослова. Об этом рассказал митрополит УПЦ Елисей.

Детали: Люди часто не отличают любовь от пристрастия. Любовь — обладание Богом по благодати, тогда человек может по-настоящему любить окружающих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, об этом рассказал митрополит Изюмский и Купянский Елисей в проповеди в день памяти апостола Иоанна Богослова.

Архиерей рассказал, что его называют апостолом любви, потому что он «наиболее глубоко познал, что есть спасение, что есть вечная жизнь. Недаром во многих церковных песнопениях подчеркивается его девственность, не только телесная, но и духовная. Это был не вкусивший греха человек, поэтому он и оказался таким бесстрашным, поэтому и не убежал, как другие ученики. Он имел совершенную любовь ко Христу, а совершенная любовь изгоняет страх».

Митрополит Елисей подчеркнул, что апостол познал любовь к Богу.

«Иоанна Богослова называют апостолом любви. И он есть воистину учитель любви, ибо сам познал на опыте, что такое любовь к Богу. Мы тоже имеем какие-то понятия о любви, но очень часто путаем с ней наши чувства. То, что обычно принимают за любовь, — это пристрастие. Любовь есть обладание Богом по благодати. Когда человек так обладает Богом, то есть Господь находиться в его сердце, тогда он любит все, он сам источает любовь», — сообщил иерарх УПЦ.

Владыка Елисей отметил, что грех всегда служит разъединению.

«По апостолу, первый признак истинной жизни есть любовь к ближним. Самолюбие первого человека послужило корнем греха, — одно произвело гордость, зависть, ненависть, разъединение в роде человеческом, а за сими пороками духовную смерть. Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришедший восстановить падшее человечество, и Собственным примером и учением положил основу христианской любови. „О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою“ (Иоан. 13, 15)», — подытожил он.

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