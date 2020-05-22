Ким Чен Ын в очередной раз загадочно пропал. Поговаривают, страной правит его сестра

Главное: Глава КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 3 недели. Известный американский баскетболист, поддерживавший с ним связь заявил о том, что на данный момент страной правит сестра.

Детали: Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын не появлялся на публике уже в течение трех недель. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки, власти Южной Кореи внимательно следят за ситуацией, так как «его отсутствие на публике опять увеличилось до трех недель».

Отмечается, что Ким Чен Ын уже отсутствовал на протяжении трех недель сначала в феврале текущего года, а потом — в апреле. В обоих случаях появлялись слухи о его возможной кончине. Однако они затихали после его публичных появлений.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, известный американский баскетболист Деннис Родман, который посещал КНДР и поучаствовал там в вечеринке с Ыном, заявил накануне, что страной управляет его сестра Ким Е Чжон: «Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди».

Отметим, что на сегодняшний день самое длительное отсутствие северокорейского лидера на публике зафиксировано в сентябре 2014 года, когда он исчез на 40 дней, после чего появился с хромотой. Как сообщили южнокорейские спецслужбы, тогда ему удалили с лодыжки кисту.

В тему: 1 мая 2020 года Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на открытии строительства завода по производству удобрений в Сунчхоне (провинция Пхенан-Намдо) после трехнедельного отсутствия.

Перед этим президент США Дональд Трамп сделал относительно его здоровья странное заявление.