Стала известна предварительная причина смерти украинцев на Бали

Главное: В крови умерших на Бали украинцев было обнаружено содержание метанола и этанола. Это может свидетельствовать о факте отравления украинцев.

Детали: По результатам проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

«По результатам проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев. С целью выявления источника отравления следователями проведен повторный осмотр места происшествия, выявлены дополнительные вещественные доказательства, которые были доставлены на экспертизу», — сообщил Погорельцев.

По его словам, для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая было проведено аутопсию тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно.

«Сейчас МИД и Посольство Украины в Индонезии также прорабатывают вопрос репатриации тел умерших украинцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», — сказал дипломат.

В тему: 28 апреля Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители — украинские граждане были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия.