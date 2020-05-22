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Митрополит Антоний рассказал, о чем молятся святителю Николаю

Митрополит Антоний рассказал, о чем молятся святителю Николаю

Главное: Святому Николаю молятся во время испытаний, гонений, в путешествиях и экстримальных ситуациях. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца особо почитают верующие, его в молитвах называют «образом кротости».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Хотя он и жил много веков назад, в IV веке, память о нем сильна в народе и практически в каждом доме есть икона Николая Чудотворца. Мы молимся святому угоднику Божию в моменты тяжелейших испытаний, скорбей, болезней, когда не к кому больше обратиться. Он последняя надежда и верный оплот.

Святой Николай помогает при гонениях и несправедливости, в путешествиях, в различных сложных, экстремальных ситуациях», — сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему святого называют образом кротости.

«В молитвах Святителю Николаю он назван образом кротости. И это высшая похвала человеческая. Кротость у современных людей ассоциируется со слабостью, считается ее синонимом, успешные люди стремятся быть сильными, дерзкими и, как они считают, в этом причина их успеха.

Но жизнь святых, и в особенности жизнь Святителя Николая, помогает нам понять, что все с точностью наоборот. Ни у одного человека, знакомого с житием святого, он не ассоциируется со слабым человеком, безвольным, а предстает мужественным, отважным, стойким борцом за православную веру. Святой остановил меч палача, которым хотели отсечь голову ни в чем не повинного человека, он всегда заступался за слабых и несправедливо обиженных людей, не боясь при этом никаких последствий. Известно, что он обращался в защиту невинных к самому императору», — отметил архиерей.

Владыка Антоний объяснил, что настоящая кротость — это сила, а не слабость.

«Истинная кротость — это умение не обращать свою силу, таланты во зло. Истинная кротость — это великая сила. Это и есть наивысший успех.

„Слабость велика, а сила ничтожна, — говорил главный герой „Сталкера“, фильма А. Тарковского, — когда человек рождается, он слаб и гибок, а когда умирает — он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко — оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Слабость и гибкость — выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит“.

Пока мы слабы, а значит кротки, мы восприимчивы к помощи Божией, принимаем Его волю, отрекаясь от своей, сострадательны к ближним, милосердны к павшим и согрешившим. Но как только мы становимся сильными, уповаем на себя, свои знания и таланты, мы сразу же теряем настоящую силу и становимся абсолютно немощными. Такой парадокс духовной жизни», — объяснил иерарх УПЦ.

Митрополит пожелал верующим стяжать добродетель, которая была у святителя Николая.

«Будем по молитвам Святителя Николай взращивать в себе непобедимую силу — кротость, которая преодолевает все препятствия, невзгоды, испытания и вселяет крепкую веру в Бога и надежду на Его всегдашнюю помощь и великие милости. Святый отче Николае, моли Бога о нас!», — подытожил владыка Антоний.

В тему: Вчера митрополит Антоний объяснил, что отличает самую высокую степень любви.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, святой Николай

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