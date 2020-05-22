В Минздраве вспомнили, что кроме коронавируса в Украине есть проблемы с корью и гепатитом

Главное: Уровень прививок от кори и краснухи в Украине упал на 20%. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в целом показатели семейной иммунизации снизились на 5%.

Детали: По данным Министерства здравоохранения Украины, за первый квартал текущего года в стране сложилась тревожная ситуация с семейной иммунизацией. «Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%», — цитирует Степанова Цензор.НЕТ.

По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививки.