Депрессивный Покров за четыре года превратился в сказочный город, — Голик

Ранее депрессивный город Покров Днепропетровской области за четыре года сумел превратиться в самый комфортный город из числа необластных центров Украины. Об этом пишет в Facebook Юрий Голик, который на протяжении 2015-2019 годов работал советником главы Днепропетровской ОГА и лично приложил усилия для преобразования города.

На днях Голик выложил фото современного Покрова, на которых видно, что районный центр выглядит буквально сказочно.

«Просто красивые фото небольшого города, измененного за четыре года — с 2015 по 2019 год — до неузнаваемости и продолжающего меняться», — подписал Голик.

Новые возможности для ранее депрессивного города открыла реформа децентрализации. Городские власти в тесном сотрудничестве с Днепропетровской ОГА начали активно возрождать инфраструктуру Покрова. Одним из ключевых решений для жизни Покрова стало строительство новых котельных, которые работают на альтернативном топливе, а не на газе.

Также впервые за 40 лет в Покрове был построен детский садик на 115 мест, началась реконструкция школ, закончен ремонт насосно-фильтровальной станции и канализации, построен заново Центральный парк. При руководстве Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в городе начали капитально ремонтировать дороги.

К примеру, если в 2015 году бюджет Покрова составлял 87 млн грн, то в 2018 году он уже достиг 200 млн.